В Петербурге идут поиски пропавшего подростка

На юноше были синяя куртка, черные джинсы и синие кроссовки.

В Петербурге пропал мальчик 2015 года рождения. Его местонахождение остается неизвестным с 6 октября.

Как рассказали в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад", рост 11-летнего подростка составляет 155 сантиметров, он нормального телосложения, волосы светло-русые, а глаза серо-голубые. На юноше были синяя куртка, черные джинсы и синие кроссовки. С собой нес черный рюкзак.

В случае обнаружения ребенка позвоните инфоргу Юлии по телефону: +7 (931) 250-57-03. Кроме того, можно набрать на номер ПСО: 8 (800) 505-45-47.

Ранее на Piter.TV: пропавшую в Невском районе девочку нашли на автобусной остановке. По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"