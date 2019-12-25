С конца сентября идут поиски пропавшей пенсионерки из Петербурга

Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

В Петербурге пропала 72-летняя местная жительница: ее местоположение неизвестно с 29 сентября, рассказали в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Приметы женщины 1954 года рождения: рост составляет 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. На ней были белый свитер, джинсовая жилетка и белая шапка. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно что-либо о пропавшей, позвоните инфоргу Полине на номер: +7 (985) 367-05-53, также можно набрать в ПСО: 8 (800) 505-45-47.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге нашли сбежавших из детского сада девочек. Они оказались в Шушарах. По предварительным данным, противоправных действий в отношении детей не совершалось.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"