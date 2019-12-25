В Петербурге нашли сбежавших из детского сада девочек

Шестилетние девочки оказались в Шушарах.

Двух девочек, которые ушли из детского сада во Фрунзенском районе, нашли живыми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В четверг 15 октября в полицию обратилось руководство дошкольного учреждения, расположенного в доме 35/2 по улице Олеко Дундича с помощью в поисках 6-летних воспитанниц, которые не вернулись с прогулки.

Поиском несовершеннолетних занимались наружные наряды полиции и волонтеры. В этот же день около 18:00 вечера по Новгородскому проспекту у дома 2 в поселке Шушары сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили разыскиваемых девочек и доставили их в отдел полиции для передачи родителям.

По предварительным данным, противоправных действий в отношении них не совершалось. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)