Трагедия произошла на автозаправочной станции в поселке Сусанино.

В Гатчинском районе перед судом предстанет 59‑летний заместитель генерального директора коммерческой организации. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое привело к смерти сотрудника, сообщили в пресс‑службе СУ СК РФ по региону.

Трагический инцидент случился 10 марта 2026 года на автозаправочной станции в поселке Сусанино. Обвиняемый руководил компанией и должен был следить за соблюдением правил безопасности. Однако трансформаторная подстанция находилось в неисправном состоянии и эксплуатировалась с нарушениями.

В результате 75‑летний подсобный рабочий, прикоснувшись к металлическим конструкциям подстанции, получил удар током. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что перед судом в Петербурге предстанет мужчина, который сбил пристава на Chevrolet.

Фото: Piter.TV