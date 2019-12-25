Житель Ленобласти получил 5,5 лет колонии за смертельное избиение жены

Мужчина нанёс супруге не менее 12 ударов в область головы и грудной клетки.

В Гатчине суд вынес приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшей. Фигуранта признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Следствие установило, что в феврале 2026 года в деревне Шпаньково Гатчинского района между супругами произошел конфликт. В ходе ссоры 58-летний мужчина нанёс своей супруге не менее 12 ударов в область головы и грудной клетки. Она погибла на месте происшествия. Полученные женщиной травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью,

Суд поддержал позицию государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок житель Ленобласти будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мужчина забил до смерти знакомого из-за долга в 50 тыс. рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)