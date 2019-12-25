В Петербурге мужчина забил до смерти знакомого из-за долга в 50 тыс. рублей

Пострадавший умер на месте происшествия от тяжелых травм.

В Санкт‑Петербурге вынесли приговор мужчине, который до смерти избил знакомого из‑за долга в 50 тысяч рублей. Убийство произошло в августе в доме на улице Среднерогатской, сообщили в объединённой пресс‑службе судов.

На момент преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, мужчина нанес потерпевшему множественные удары: не менее четырех — по груди и животу, пять — в голову, а также не менее 14 ударов в область шеи, надплечья, верхних конечностей и левого плеча. Травмы оказались смертельными.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина признал вину, но настаивал, что конфликт первым начал погибший. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что за убийство знакомого в Пушкине петербуржца отправили в колонию на 9 лет.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)