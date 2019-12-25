Петербург и Ханой подпишут соглашение о сотрудничестве школ.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл деловую встречу в городском комитете Коммунистической партии Ханоя, где обсудили реализацию промышленного потенциала и новые направления сотрудничества между городами-побратимами. В переговорах участвовал секретарь Партийного комитета Ханоя Чан Дык Тханг.

Новые проекты планируются в фармацевтической отрасли и пищевой промышленности, а приоритетным направлением названо судостроение — и везде требуются квалифицированные кадры. Беглов подчеркнул важность совместных образовательных программ и стажировок студентов и преподавателей, отметив готовность к проектам в таких областях, как искусственный интеллект, биотехнология, цифровая трансформация и чистая энергетика.

Чан Дык Тханг пригласил петербургские предприятия приехать во Вьетнам для изучения и отбора инвестиций, в частности в проекты метрополитена, отметив, что инвестиции будут приветствоваться.

Большой потенциал стороны видят в молодёжной политике: планируется подписать соглашение о сотрудничестве между школами Петербурга и Ханоя. Среди направлений взаимодействия также туризм, культура и медицина, но прорыв ожидается в метростроении: Петербург готов предложить пилотный проект по разработке участка подземки в Ханое, а вьетнамские власти рассчитывают на поддержку проектировщиков, совместное обучение специалистов и сопровождение строительства и контроля.

Беглов отметил, что Ханой и Петербург похожи по структуре и грунтам — оба находятся в дельтах рек, Невы и Красной, — и что город практически самостоятельно строит метро, без иностранных специалистов и техники.

Заместитель секретаря Партийного комитета Ханоя, председатель Народного комитета Ву Дай Тханг выразил надежду, что после переговоров договорённости превратятся в конкретные сооружения, объекты и проекты, которые принесут выгоду народам и предприятиям двух сторон.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга