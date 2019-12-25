Сбой на Волховстроевском направлении задержал утренние электрички.

25 ноября на Волховстроевском направлении Октябрьской железной дороги произошёл сбой в движении, из-за которого электрички, следующие в Петербург на Ладожский вокзал, выбились из графика.

О затянувшемся ожидании "Фонтанке" рассказали читатели: по их словам, пригородный поезд Войбокало — Санкт-Петербург опоздал на Ладожский вокзал на час, причём ждать пришлось не только его. Пассажиры сообщают, что утренние электрички прибывают с большим опозданием.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили: немногим позже пяти утра на станции Жихарево Волховстроевского направления по техническим причинам задержали грузовой состав, из-за чего выбились из расписания несколько пассажирских и пригородных поездов. В ОЖД уточнили, что время задержки составляет от 30 минут до более часа, и железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения опозданий.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти грузовой поезд сбил нетрезвую петербурженку.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)