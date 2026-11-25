После нападения злоумышленник скрылся на такси.

Росгвардейцы Фрунзенского района задержали подозреваемого в нападении на девушку. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 23 ноября в полицию поступили сведения о драке возле станции метрополитена "Купчино". На месте обнаружили 19-летнюю пострадавшую. По словам местной жительницы, в ходе конфликта ее несколько раз ударил бывший ухажер, когда они вместе находились в компании общих друзей. После избиения злоумышленник скрылся на такси.

Сотрудники вневедомственной охраны быстро разыскали напавшего на Дунайском проспекте. Им оказался 18-летний рецидивист, судимый за кражу и грабеж. Его увезли в отдел для разбирательства.

Ранее на Piter.TV: мужчина погиб в результате нападения подростка в Кировском районе.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти