Петербург вошел в "Бриллиантовую лигу городов" и борется за концерт любимого исполнителя.

Этой осенью Сбер проводит "Улыбатл" — соревнование между городами, в котором учитываются покупки, оплаченные улыбкой. Участники могут получить различные призы, а в городе-победителе пройдёт концерт Вани Дмитриенко.

Санкт-Петербург вошел в "Бриллиантовую лигу городов" и борется за концерт любимого исполнителя. Как помочь? Всё просто: оплачивайте покупки улыбкой от 100 рублей. Чем чаще — тем выше шанс, что Ваня Дмитриенко приедет именно в Северную столицу.

Что еще можно выиграть в "Улыбатле"?

- Cherry Tiggo 9;

- iPhone 17 Pro Max;

- промокоды от партнёров.

Переходите по ссылке и регистрируйтесь в "Улыбатле"! Там же можно ознакомиться со всеми правилами акции. Конец регистрации и участия — 29 ноября.

Чтобы начать пользоваться сервисом "Оплата улыбкой", достаточно в мобильном приложении СберБанк Онлайн выбрать банковскую карту, создать код улыбки и перейти в приложение "Госуслуги" для регистрации биометрии.

Фото: Piter.tv (архив)