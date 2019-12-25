Этой осенью Сбер проводит "Улыбатл" — соревнование между городами, в котором учитываются покупки, оплаченные улыбкой. Участники могут получить различные призы, а в городе-победителе пройдёт концерт Вани Дмитриенко.
Санкт-Петербург вошел в "Бриллиантовую лигу городов" и борется за концерт любимого исполнителя. Как помочь? Всё просто: оплачивайте покупки улыбкой от 100 рублей. Чем чаще — тем выше шанс, что Ваня Дмитриенко приедет именно в Северную столицу.
Что еще можно выиграть в "Улыбатле"?
- Cherry Tiggo 9;
- iPhone 17 Pro Max;
- промокоды от партнёров.
Переходите по ссылке и регистрируйтесь в "Улыбатле"! Там же можно ознакомиться со всеми правилами акции. Конец регистрации и участия — 29 ноября.
Чтобы начать пользоваться сервисом "Оплата улыбкой", достаточно в мобильном приложении СберБанк Онлайн выбрать банковскую карту, создать код улыбки и перейти в приложение "Госуслуги" для регистрации биометрии.
Фото: Piter.tv (архив)
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