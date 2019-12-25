Улыбка на миллион: более 10 млн человек воспользовались биометрической оплатой Сбера

Впервые оплатили свои покупки улыбкой 4,6 млн клиентов.

Ко Дню улыбки Сбер проанализировал статистику биометрических платежей. Россияне используют "Оплату улыбкой" для повседневных покупок и крупных расходов — вплоть до покупки автомобиля.

По данным на начало сентября 2026 года, сервисом воспользовалось уже более 10 млн человек, а впервые оплатили свои покупки улыбкой 4,6 млн клиентов. Биометрические платежи совершали во всех 89 регионах страны.

Основной сценарий использования технологии — покупка продуктов: на продовольственные магазины и супермаркеты приходится 65,4% всех платежей улыбкой. В августе пользователи совершали в среднем восемь платежей улыбкой за месяц. Наиболее активно биометрией платят днём: с 12 до 15 часов проходит 32% операций. Сервис может пригодиться, например, если во время дневного перерыва нужно зайти за продуктами, а карта и телефон остались на работе.

Выбор в пользу биометрии делают все чаще, поскольку развитие и применение инновационных технологий становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Вместе с тем доверие к сервису "Оплата улыбкой" растет, как и число пользователей.

День улыбки в этом году выпал на пятницу — самый популярный день для биометрической оплаты, на этот день недели приходится 16% транзакций. Для тех, кто ещё не пользовался сервисом, праздник может стать поводом попробовать его. Этой осенью Сбер также проводит "Улыбатл" — соревнование между городами, в котором учитываются покупки участников, оплаченные улыбкой. Участники могут получить различные призы, а в городе-победителе пройдёт концерт популярного артиста.

Чтобы начать пользоваться сервисом "Оплата улыбкой", достаточно в мобильном приложении СберБанк Онлайн выбрать банковскую карту, создать код улыбки и перейти в приложение Госуслуги для регистрации биометрии. Сервис также доступен и клиентам других банков, подключить его можно в личном кабинете Cбер ID. Для оплаты на кассе на экране терминала нужно нажать "Оплатить улыбкой" и посмотреть в камеру – оплата пройдет мгновенно. Для дополнительной защиты система может запросить четырёхзначный код улыбки, который пользователь создаёт при подключении сервиса. При оплате улыбкой с карты другого банка сохраняются преимущества программы лояльности банка, выпустившего карту, например начисление кешбэка.

Фото: сайт sberbank.ru