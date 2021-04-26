Артисты VK Fest признались, что до сих пор волнуются перед выходом на сцену

По словам участницы группы t.A.T.u. Лены Катиной, сценический мандраж не исчезает даже спустя годы концертной деятельности.

Даже исполнители, которые регулярно собирают многотысячные площадки, продолжают испытывать сильное волнение перед выступлениями. Об этом артисты рассказали за кулисами VK Fest, который прошел 4 и 5 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга и собрал более 70 тысяч зрителей. Подробностями поделился "Петербург2".

По словам участницы группы t.A.T.u. Лены Катиной, сценический мандраж не исчезает даже спустя годы концертной деятельности. Она призналась, что до сих пор переживает перед каждым выходом к зрителям и старается сократить время ожидания в гримерке, чтобы меньше нервничать. Ее коллега Юлия Волкова рассказала, что у дуэта сохранился собственный ритуал. Перед началом выступления артистки обязательно встречаются, берутся за руки и поддерживают друг друга перед выходом на сцену.

Особенно эмоциональным нынешний VK Fest оказался для Вани Дмитриенко. Певец признался, что переживал сильнее обычного, поскольку его появление на фестивале стало сюрпризом для публики.

Ты волнуешься, потому что не знаешь, ждут ли тебя люди и как они отреагируют. Ваня Дмитриенко, певец

Перед концертом Дмитриенко вместе с командой также соблюдает традицию: участники коллектива соединяют мизинцы, произносят небольшую речь и фирменную кричалку.

Клава Кока призналась, что ее подготовка к выступлению намного проще: перед выходом на сцену она старается поесть и обязательно заглядывает в уборную.

Блогер Маш Милаш считает, что полностью избавиться от страха невозможно. По ее мнению, главное — не ждать, пока волнение пройдет, а сделать первый шаг навстречу зрителям.

VK Fest прошел в Петербурге 4 и 5 июля и вновь стал одним из самых масштабных музыкальных событий лета, собрав десятки тысяч гостей и популярных российских артистов.

Фото: ВКонтакте / VK Fest