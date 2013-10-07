VK Fest в Петербурге посетили 70 тысяч человек

В воскресенье, 5 июля, в Парке 300-летия Петербурга прошёл второй день VK Fest. Несмотря на утренний дождь и ветер, к полудню площадки заполнили зрители всех возрастов. Всего за два дня фестиваль посетили около 70 тысяч человек.

На территории работали четыре сцены — Синяя, Белая, Фиолетовая и Радио Рекод, а также сцена инфлюенсеров. Между концертами гости могли посетить косплей-зону, пройти квизы, попробовать виртуальную реальность и поучаствовать в интерактивах. Особой популярностью пользовался шатёр "Футурион Эмоушенс", где посетители рисовали на планшетах, а их работы оживали на 3D-экране, пишет КП-Петербург.

Музыкальную программу на главной сцене открыла Ольга Бузова. Артистка вышла на сцену через несколько недель после операции на колене, передвигаясь без костылей. Она исполнила хиты "Под звуки поцелуев" и "Я привыкаю", которые публика пела вместе с ней.

Певица MONA за кулисами впервые подробно рассказала о переживаниях после расставания с блогером Эльдаром Джараховым. По её словам, после расставания она вообще не писала песен и не могла встать с кровати, но сейчас вышла из этого состояния и появились новые работы.

Ведущей второго дня стала Ида Галич, которая появилась без Ксении Собчак. Feduk, выйдя на сцену, пошутил о петербургской погоде и признался, что успел обгореть под солнцем. Свой главный хит "Розовое вино" он исполнил в неожиданной аранжировке.

Главным событием вечера стало выступление группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина исполнили главные хиты, которые публика пела практически без помощи музыкантов. За кулисами Лена Катина призналась, что до сих пор волнуется перед каждым концертом, а Юлия Волкова её успокаивает.

Ранее Лолита рассказала о причинах срыва концерта в Томске.

Фото: Piter.TV