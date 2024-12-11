Лолита рассказала о причинах срыва концерта в Томске

Певица поделилась с поклонниками подробностями запутанной истории

Концерт Лолиты Милявской в Томске, запланированный на 13 февраля, отменен по инициативе директора концертной площадки. Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале, выразив недоумение по поводу сложившейся ситуации.

По словам артистки, организаторы концерта уведомили ее "красиво" об отмене всего за два дня до выступления, сославшись на нежелание директора видеть ее на своей площадке.

"Передали, что меня не хочет видеть директор зала, и что мы якобы не оплатили аренду зала, хотя она оплачена, платежки есть", — пояснила Лолита.

В настоящее время, согласно заявлению Лолиты, в феврале состоится только один концерт в Красноярске.

"Красноярск, буду лететь сегодня ночью с командой. Очень вас люблю. Надеюсь, что будет тепло, знаю, что вас там много, поэтому до встречи!" — передала Милявская.

Это уже не первый случай отмены концертов Лолиты в Сибири. Ранее выступления певицы были отменены в Кемерово и Новокузнецке. В Кемерово причиной отмены стал срочный ремонт кабеля, а в Новокузнецке – истекший срок действия паспорта безопасности концертного зала.

В последнее время артистка активно выступает с концертами по всей России. Отмена концертов в Сибири вызвала негативную реакцию у поклонников певицы, которые ожидали ее выступлений.

Фото: @lolitamilyavskaya