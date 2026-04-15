Житель Томска стал фигурантом уголовных дел за оскорбления правоохранителей и иностранцев в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным ведомства, 47-летний житель региональной столицы в открытом доступе в двух сообществах одной из социальных сетей разместил комментарии, содержащие признаки унижения достоинства определенных групп лиц по признакам национальной и социальной принадлежности. Отмечается, что гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Экстремистская направленность публикаций была подтверждена выводами специалистов, проводивших лингвистическое исследование опубликованных высказываний. Возбуждено уголовное дело.
Видео: УМВД по Томской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все