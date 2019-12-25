Местонахождение ребенка неизвестно с 23 ноября.

В Петергофе ведутся активные поиски 11‑летнего ребенка, который пропал в понедельник вечером. Мальчик ушел из дома по улице Шахматова и с тех пор не возвращался. К поисковой операции одключились добровольцы отряда "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, последний раз школьника видели на остановке "Ботаническая/Чичеренская". Сейчас зона поиска охватывает не только Петергоф, но и соседний Ломоносов, а также юго‑западную часть Петербурга.

Приметы пропавшего ребенка: рост достигает 146 сантиметров, серые глаза, спортивное телосложение. В момент исчезновения на мальчике была серая дутая куртка, черная шапка, синие брюки и синие ботинки.

Если кто-нибудь располагает сведениями, способствующими установлению его местоположения, просьба немедленно сообщить координатору через личные сообщения: @liventcova. Также можно связаться с полицией или родителями по телефону: +7 (931) 235‑40‑45.

Ранее мы сообщали, что волонтеры нашли пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)