Волонтеры отыскали пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика

Подробности о местонахождении школьника во время поисков не разглашаются.

Девятилетний мальчик, пропавший 19 февраля, был обнаружен живым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", принимавшие участие в поисках.

Родители мальчика, проживающие в Петербурге, несколько часов не могли найти своего сына. Когда попытки самостоятельного поиска не принесли результата, они обратились за помощью. Волонтеры получили от родителей описание школьника: зеленый пуховик, серые штаны, синие сапоги, темные волосы и карие глаза.

Примерно в 22:00 того же дня информация о том, что ребенок найден живым, появилась в соцсетях. Сейчас мальчику ничто не угрожает. Подробности о местонахождении школьника во время поисков не разглашаются.

Ранее мы сообщили о том, что Петербурге вторую неделю ищут 17-летнего подростка.

Фото: ЛизаАлерт