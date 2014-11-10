В Петербурге вторую неделю ищут 17-летнего подростка

Рост юноши составляет 195 сантиметров, он худощавого телосложения. У него темные волосы и серые глаза. В последний раз парня видели в черной одежде и серой обуви.

В начале февраля 17-летний юноша из Петербурга перестал выходить на связь. Его местонахождение до сих пор неизвестно ни для родных, ни для друзей. Родители, обеспокоенные исчезновением сына, обратились за помощью к волонтерам "ЛизаАлерт". Они поделились информацией о пропавшем и призвали всех неравнодушных жителей города помочь в поисках. Об этом добровольцы сообщили в группе поисково-спасательного отряда во "ВКонтакте".

Рост юноши составляет 195 сантиметров, он худощавого телосложения. У него темные волосы и серые глаза. В последний раз парня видели в черной одежде (куртка, кофта и штаны) и серой обуви.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении молодого человека или вы знаете, где он может быть, позвоните по номеру телефона: 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее мы сообщили о том, что волонтеры нашли 16-летнего подростка, пропавшего в Буграх.

Фото: "ЛизаАлерт"