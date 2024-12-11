Волонтеры нашли 16-летнего подростка, пропавшего в Буграх

К радости родных и волонтеров, подростка нашли довольно быстро.

Поиски 16-летнего подростка, который исчез 25 января в Буграх, завершились успешно. Юноша покинул дом и не вернулся, что вызвало беспокойство у его близких. Они незамедлительно обратились за помощью в отряд "ЛизаАлерт", предоставив описание внешности парня: высокий рост – 192 см, худощавый, с карими глазами и темно-русыми волосами. Кроме того, родственники сообщили, что в тот день он был одет в зелено-черную куртку, черную кофту и футболку, серые брюки и белые кроссовки.

Ориентировка была оперативно размещена волонтерами на их страницах, после чего начались активные поиски. К радости родных и волонтеров, подростка нашли довольно быстро.

Что произошло с молодым человеком в период его отсутствия, пока неизвестно, поскольку подробности поиска не разглашаются по этическим причинам. Однако ясно одно: парень благополучно возвращен домой к своим близким.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пропали братья 8 и 15 лет.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер