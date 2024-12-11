В Петербурге пропали братья 8 и 15 лет

Мальчики не вернулись домой после школы.

Вечером в четверг, 23 января, двое братьев из Петербурга, 8-летний Богдан и 15-летний Насим Салтыковы, не вернулись домой после школы. Информация об этом появилась в сообществе добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Богдан имеет следующие приметы: рост 133 см, нормальное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Он был одет в синие брюки, сине-серую куртку, синие сапоги и серую шапку.

Его старший брат Насим имеет такие приметы: рост 157 см, нормальное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Он был одет в черную куртку, коричневый спортивный костюм и черные кроссовки.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении мальчиков, просят связаться со службой "112" или позвонить на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52.

Ранее петербургские волонтеры завершили трехдневные поиски 13-летнего мальчика.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер