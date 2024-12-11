Петербургские волонтеры завершили трехдневные поиски 13-летнего мальчика

Подросток вернулся домой.

Волонтеры организации "ЛизаАлерт" сообщили в социальных сетях, что в Санкт-Петербурге завершены поиски 13-летнего подростка.

Мальчик исчез из дома 20 января, после чего перестал выходить на связь. Его родственники незамедлительно обратились за помощью к волонтерам. Они сообщили, что в последний раз видели школьника в черной куртке, а в руках у него был синий рюкзак.

В последнем обновленном посте говорится: "Найден, жив". Подросток вернулся домой, однако неизвестно, где он находился все это время.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Ленобласть побили рекорд по числу пропавших за год людей.

Фото: "ЛизаАлерт"