Петербургские волонтеры завершили трехдневные поиски 13-летнего мальчика

Волонтеры организации "ЛизаАлерт" сообщили в социальных сетях, что в Санкт-Петербурге завершены поиски 13-летнего подростка.
Мальчик исчез из дома 20 января, после чего перестал выходить на связь. Его родственники незамедлительно обратились за помощью к волонтерам. Они сообщили, что в последний раз видели школьника в черной куртке, а в руках у него был синий рюкзак.
В последнем обновленном посте говорится: "Найден, жив". Подросток вернулся домой, однако неизвестно, где он находился все это время.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Ленобласть побили рекорд по числу пропавших за год людей.
Фото: "ЛизаАлерт"
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