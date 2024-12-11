Петербург и Ленобласть побили рекорд по числу пропавших за год людей

В 2024 году поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил порядка 4 тыс заявок.

Поисково-спасательная служба "ЛизаАлерт" подвела итоги работы ушедшего года. По данным организации, в 2024-м в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пропали 3922 человека – рекорд за 30 лет работы общественного движения. Для сравнения: в 2023 году в "ЛизаАлерт" поступило на 540 заявок меньше.

Из почти 4 тыс заявленных пропавшими живыми удалось найти 2831 человека, мертвыми – 277. В настоящий момент продолжаются поиски еще 254 пропавших людей. Из общего числа обращений 441 заявка не подтвердилась.

Мы же знаем, что лучший поиск — тот, которого не было. Поэтому инструкторы Школы "ЛизаАлерт" приходят в детские сады и школы, чтобы поговорить с детьми о безопасности. В минувшем году мы провели 696 таких бесед – абсолютный рекорд. Это значит, что больше 20 тысяч мальчиков и девочек узнали, как не попасть в беду в городе или на природе Общественная организация "ЛизаАлерт"

В 2024 году в организации практиковали технологию коротких прозвонов, благодаря которой в региональных медучреждениях удалось отыскать 230 пропавших. Кроме того поисковые отряды 72 раза организовывали поиски на воде – так удалось обнаружить 12 человек. С помощью же сил авиации "ЛизаАлерт" в ушедшем году нашла 3 людей.

Ранее мы писали, что в ДТП на Набережной реки Смоленки пострадали 3 человека.

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