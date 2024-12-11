Трое пострадали в ДТП на Набережной Смоленки

Среди пострадавших – женщина 70-ти лет.

Сегодня около 22 часов на перекрестке у дома №14 по Набережной реки Смоленки столкнулись две легковые машины. Среди пострадавших – 3 человека, – следует из сообщения в Telegram-канале "Мегаполис".

Ранения получили девушка, ее 70-летняя бабушка, а также водитель иномарки. Женщины серьезных ранений не получили из-за вовремя сработавших подушек безопасности. О состоянии другого водителя сведений не приводится.

На месте работают спасательные службы и правоохранители.

Видео и фото: Telegram / Мегаполис