Из-за ветра затопило набережную реки Смоленки

Синоптики призвали петербуржцев убрать машины с набережных из-за повышения уровня воды.

Сегодня, 12 ноября, уровень воды в Петербурге значительно поднялся. Так, по данным гидропоста Горного института на 14:44, вода в Неве достигла отметки в 131 сантиметр. В городе затопило набережную реки Смоленки. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".



Известно, что наводнения в Петербурге фиксируются в том случае, если подъем воды составляет более 160 сантиметров. Такого пока сегодня не было. Однако синоптики призвали петербуржцев убрать машины с набережных из-за повышения уровня воды.



Непогода меняет планы петербуржцев. Так, парки Петергофа закрыли из-за буйного ветра.



Фото: ВКонтакте / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург