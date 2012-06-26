Сегодня, 12 ноября, уровень воды в Петербурге значительно поднялся. Так, по данным гидропоста Горного института на 14:44, вода в Неве достигла отметки в 131 сантиметр. В городе затопило набережную реки Смоленки. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Известно, что наводнения в Петербурге фиксируются в том случае, если подъем воды составляет более 160 сантиметров. Такого пока сегодня не было. Однако синоптики призвали петербуржцев убрать машины с набережных из-за повышения уровня воды.
Непогода меняет планы петербуржцев. Так, парки Петергофа закрыли из-за буйного ветра.
Фото: ВКонтакте / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Из-за ветра затопило набережную реки Смоленки
Синоптики призвали петербуржцев убрать машины с набережных из-за повышения уровня воды.
Сегодня, 12 ноября, уровень воды в Петербурге значительно поднялся. Так, по данным гидропоста Горного института на 14:44, вода в Неве достигла отметки в 131 сантиметр. В городе затопило набережную реки Смоленки. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,
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