Облачная погода и небольшой дождь накроют Ленинградскую область 12 октября

В Ленинградской области 12 октября ожидается облачная погода с небольшими дождями. Осадки пройдут в большинстве районов региона, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветер будет восточных направлений и слабым. Ночью атмосферное давление существенно не изменится, а днем немного повысится.
Температура воздуха в ночные часы составит от +3 до +8 градусов. Днем столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.
Фото: Piter.TV
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