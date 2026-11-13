В Петербурге 13 ноября будет мокрый снег и очень низкое атмосферное давление

Днём +1…+3 градуса.

Северная столица в пятницу останется под влиянием североатлантического циклона, центр которого в середине дня выйдет на восток Балтики.

Как рассказали синоптики "Фобос", ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождям, местами может сформироваться временный снежный покров высотой до 1-2 см. На дорогах скользко.

Температура воздуха 13 ноября в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно, на 19-21 единицу ниже нормы.

В субботу временами будет идти мокрый снег с дождём, ночью +1…+3 градуса, днём +2…+4 градуса.

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Видео: Piter.tv