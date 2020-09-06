С 16 ноября на внешнем кольце КАД на месяц закрыли две полосы

Водителям стоит учитывать изменения при планировании поездок.

Сроки ограничений на участке Кольцевой автомобильной дороги (КЗС) продлили из‑за продолжающихся строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции КЗС.

Водителям стоит учитывать изменения при планировании поездок с 16 ноября по 15 декабря 2026 года на внешнем кольце КАД. Проезд организуют только по крайней левой полосе.

В пресс‑службе Дирекции КЗС принесли извинения за временные неудобства и призвали автовладельцев заранее продумывать маршруты. В зоне работ важно внимательно следить за дорожной разметкой, временными знаками и ограждениями, а также не превышать установленную скорость. Это поможет избежать аварийных ситуаций и сделает движение более предсказуемым.

Ранее мы сообщали, что движение транспорта ограничат с 14 ноября в Выборгском и Пушкинском районах.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"