На развязке КАД полностью перекроют несколько съездов

4 съезда Шафировский проспект закроют на ремонт.

18 января на КАДе временно закроют на ремонт четыре съезда. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова.

Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор Илья Пузыревский пояснил, что ремонтировать будут съезды из Санкт-Петербурга с Шафировского проспекта на внешнее и внутреннее кольца КАД. Съезды №2, №3, № 6-1, № 6-2 перекроют для автомобилей с 23:00 18 января до 6:00 19 января. А с 23:00 19 января до 6:00 20 января съезды с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Шафировский проспект и на внутреннее кольцо КАД.

О перекрытиях водителям укажут, временно установленные, дорожные знаки и водоналивные барьеры, которые ограждают место проведения работ.