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На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу до 3 мая
Сегодня, 16:50
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smirenny

На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу до 3 мая

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На оставшейся полосе ограничат скорость движения.

В районе развязки КАД с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На оставшейся свободной полосе ограничат скорость движения до 50 километров в час. Сообщается, что на дороге будут проводить ремонт по устранению колеи с 1 по 3 мая. Предприятие приносит извинения и просит водителей учитывать изменения при выстраивании собственных маршрутов. 

Ранее мы писали, что Партия КПРФ отметила День труда у "Северных верфей".

Фото: pixabay

Теги: движение по кад, кад, ремонтные дороги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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