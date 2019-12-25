На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу до 3 мая

В районе развязки КАД с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На оставшейся свободной полосе ограничат скорость движения до 50 километров в час. Сообщается, что на дороге будут проводить ремонт по устранению колеи с 1 по 3 мая. Предприятие приносит извинения и просит водителей учитывать изменения при выстраивании собственных маршрутов.
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Фото: pixabay
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