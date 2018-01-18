На севере КАД открыто движение по реконструированному участку внешнего кольца

Водители могут двигаться в оба направления по шести полосам с локальными сужениями проезжей части и ограничением скоростного режима до 50 км/ч.

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, что на севере КАД открыли движение по реконструированному участку внешнего кольца.

Специалисты заменили асфальт, смонтировали металлическое барьерное ограждение, шумозащитные экраны, сетчатое ограждение полосы отвода, рамные опоры дорожных знаков, нанесли горизонтальную разметку и благоустроили прилегающую территорию.

Так, на участке от проспекта Энгельса до ЗСД протяженностью 14,3 км расширили проезжую часть до шести полос, установили новую систему водоотвода, смонтировали более 35 000 кв.м. шумозащитного ограждения и 59 000 погонных метров барьерного ограждения, на съездах транспортных развязок установлены фронтальные ограждения.

Весь участок планируют ввести в эксплуатацию в октябре текущего года.

Ранее мы писали, что на съезде с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД ограничат пропускную способность.

Фото: Piter.TV