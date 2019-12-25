На съезде с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД ограничат пропускную способность

Неудобства продлятся с 5 по 7 сентября.

В субботу, 5 сентября, на КАД ограничат пропускную способность одного из съездов на развязке с Пулковском шоссе. Затруднения возникнут на съезде №7, уточнили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

До 7 сентября на половине проезжей части съезда с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД будут ремонтировать деформационный шов. Работы пройдут на участке круглосуточно и в две смены. Поэтапно ограничат проезд сначала на одной половине проезжей части съезда, потом на другой.

Ранее мы сообщали, что шоссе Революции до 11 октября будет ограничено для проезда.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"