Сотрудники полиции сообщили о том, что просьба внести залог, страховку или комиссию для получения приза - один из признаков аферы.

На российской территории мошенники в мессенджерах под видом розыгрышей от блогеров убеждают людей внести залог за участие, а затем перестают выходить на связь. Соответствующее предупреждение опубликовали правоохранительные органы.

Никогда не переводите денежные средства незнакомым людям, кем бы они ни представлялись ... Будьте бдительны и не дайте себя обмануть материалы от МВД

В рамах криминальной схемы на связь с жертвой обмана выходит неизвестный пользователь со скрытым профилем. Он предлагает поучаствовать в розыгрыше. Следуя указаниям, человек переводит деньги на сторонние банковские счета и электронные кошельки. Когда финансовые переводы выполнены, то "организаторы розыгрыша" обещают, что выигрыш поступит на счет, однако денежные средства не приходят. Затем собеседники перестают выходить на связь.

Мошенники стали чаще выманивать у петербуржцев золотые украшения.

Фото: Piter.tv