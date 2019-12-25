Шоссе Революции до 11 октября будет ограничено для проезда

Также ожидаются ограничение на улице Ижорского Батальона в Колпино.

В Колпино и Красногвардейском районе Петербурга ожидаются новые ограничения движения, предупредили в ГАТИ.

С 6 сентября по 14 октября ремонт дорожного покрытия затруднит проезд автомобилей по улице Ижорского Батальона на участке от Красной улицы до Октябрьской улицы. Ограниченным движение будет и на перекрестках с Тверской и Московской улицами. С 24 сентября до 05:00 28 сентября улицу Ижорского Батальона полностью перекроют, а перекресток этой улицы и Тверской будет закрыт только с полуночи до пяти утра.

Днем позже, 7 сентября, начнутся работы по ремонту тротуара и проезжей части на шоссе Революции. До 11 октября на участке от Бокситогорской улицы до улицы Химиков поэтапно будут ограничивать и закрывать движение транспорта.

Ранее мы писали, что на развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют несколько полос.

Фото: Piter.TV