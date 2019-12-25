Движение по съезду №7 на КАД временно ограничат 30 октября

На развязке КАД и Московского шоссе ночью перекроют важный съезд.

Съезд №7 на развязке КАД с Московским шоссе будет закрыт для движения в ночь с 30 на 31 октября. Ограничение связано с проведением строительных работ, сообщили в ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

На 65-м километре КАД Санкт-Петербурга в ночь с 30 на 31 октября временно перекроют съезд №7 на участке развязки с Московским шоссе. Движение будет ограничено с 23:00 до 06:00. Перекрытие необходимо для выполнения работ по демонтажу подмостей после окраски металлического пролётного строения путепровода. Работы ведутся в рамках строительства нового путепровода над проезжей частью кольцевой дороги.

Начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский отметил, что движение будет перекрыто полностью в направлении от станции метро "Звёздная" на внутреннее кольцо КАД.

Дополнительно с 28 по 30 октября в ночное время на участке будут перекрываться две полосы движения как на внутреннем, так и на внешнем кольце. Все ограничения введут исключительно в ночные часы, чтобы минимизировать влияние на транспортный поток.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" / Яндекс.Карты