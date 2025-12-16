Петербуржец, который продавал несуществующие визы, получил 5 лет колонии

Все переговоры происходили в кальянной на улице Рубинштейна.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя. Ему вменили ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (по два эпизода), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 4 июня.

В 2024 году фигурант представился потерпевшему сотрудником консульства Израиля и заявил о том, что у него можно оформить шенгенские визы. Это оказалось ложью. Мужчина поверил злоумышленнику и попросил помочь также его родственникам и знакомым. Подсудимому за месяц перевели в общей сложности 418 тыс. рублей. Кроме того, были обмануты еще несколько человек: обвиняемый получил от них порядка 702 тыс. рублей. Все переговоры происходили в кальянной на улице Рубинштейна.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, удовлетворены гражданские иски на 1 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница турфирмы, обманувшая петербурженку на 200 тыс. рублей, ответит перед судом.

Фото: Piter.TV