В Ленобласти проходят рейды по поиску недобросовестных автобусных перевозчиков

Отдельное внимание было уделено маршруту №596Б, соединяющему Кудрово и станцию метро "Удица Дыбенко".

Крупные проверки перевозчиков автобусов проводятся на трассах Ленобласти. Специалисты регионального Комитета по транспорту и Ространснадзора выявили многочисленные нарушения, касающиеся как соблюдения графика движения, так и мер безопасности.

Так, в Всеволожском районе были осмотрены девять автобусов, и двое перевозчиков были обвинены в серьезных нарушениях. Одной из ключевых претензий стало несоблюдение обязательных требований к проведению предсменных медицинских осмотров водителей.

Отдельное внимание было уделено маршруту №596Б, соединяющему Кудрово и станцию метро "Удица Дыбенко". Здесь интервалы следования фактически превышают установленные стандарты: вместо предусмотренных 15 минут ожидание иногда затягивается до 30 минут.

Помимо сбоев в графике, контроль выявил и другое нарушение: в автобусах отсутствуют обязательные информационные таблички с указанием сведений о водителе, что усложняет пассажирам подачу жалоб или благодарности.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вложит 3 млрд рублей в развитие инфраструктуры СНТ.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Ленобласти