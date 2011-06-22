Ленобласть вложит 3 млрд рублей в развитие инфраструктуры СНТ

На очередном заседании проектного штаба был одобрен новый областной проект под названием "СНТ Территория комфорта".

Ленинградская область намерена инвестировать в ближайшие пять лет около 3 миллиардов рублей в инфраструктуру садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Эту новость обнародовал губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

На очередном заседании проектного штаба был одобрен новый областной проект под названием "СНТ Территория комфорта". В его рамках планируется реконструкция дорожной сети, обеспечение качественного водоснабжения и подключение к газовым сетям 500 садоводческих объединений области.

Кроме того, руководство области обращает внимание на энергоэффективность государственных учреждений. Уже сейчас 76% таких организаций подключены к автоматизированной системе мониторинга энергопотребления, позволяющей выявлять излишние затраты энергии и оценивать эффективность ресурсосберегающих мер. Предполагается, что к концу нынешнего года все госучреждения будут охвачены системой мониторинга.

Отдельно губернатор упомянул проект модернизации исторической Старой Ладоги, который активно реализуется в настоящее время. Необходимые финансовые средства на переоборудование коммунальных сетей уже распределены и используются для соответствующих работ.

Ранее мы сообщили о том, что число свадеб в Ленобласти выросло почти на 6%.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко