Число свадеб в Ленобласти выросло почти на 6%

Количество официально заключенных браков в Ленобласти за первые III квартала текущего года увеличилось практически на 6% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные озвучили на прошедшем во вторник заседании работников службы ЗАГС Ленобласти.

Наиболее заметный рост числа молодоженов зафиксировали во Всеволожском районе, где показатель увеличился на треть по сравнению с предыдущими показателями.

Одновременно отмечается позитивная тенденция снижения количества расторгнутых браков — за указанный период в регионе развелись на 20,7% меньше пар. Также активно развивалось направление выездных регистраций брака, которые состоялись в двадцати пяти живописных местах региона. Наибольшей популярностью пользовались церемонии в Волховском районе, историческом парке "Монрепо", старинном Выборгском замке, зале "Ризалит", уютном "Домике на Пристани" в Шлиссельбурге, культурно-историческом центре "Светелочка" города Кириши и музее-усадьбе "Приютино".

Помимо статистики семейных союзов, участники совещания рассмотрели демографические показатели отдельных территорий. Так, в Гатчинском муниципальном образовании отмечено увеличение рождаемости на 28,6%, тогда как уровень смертности уменьшился на 2%.

Дополнительно руководством предложена инициатива организовать торжественное заключение браков на все символичные ("зеркальные") даты следующего 2026 года, а также сделать доступной запись на бракосочетания непосредственно 31 декабря.

