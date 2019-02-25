Производство яиц в Ленобласти нарастят до 5 млрд штук

Одним из значимых достижений стало обеспечение полной независимости от зарубежных поставщиков.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по вопросам агропромышленного комплекса Олег Малащенко поделился планами развития птицеводства региона на ближайшую перспективу в интервью изданию "Агроэксперт" в рамках проходившей XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Ранее область обеспечивала половину экспортных поставок яиц в Россию, а сегодня ленинградские производители выпускают около 3,7 миллиардов яиц ежегодно, покрывая собственные потребности и имея излишек продукции в 670%. Предполагается, что к концу текущего года выпуск яиц возрастет за счёт запуска новых производственных площадок.

Ленинградская область последовательно реализует утвержденную стратегию развития птицеводства до 2030 года, предусматривающую доведение выпуска яиц до пяти миллиардов штук. Сейчас доля региона в национальном производстве яиц составляет восемь процентов.

Одним из значимых достижений стало обеспечение полной независимости от зарубежных поставщиков: регион располагает собственным первичным репродуктором и способен производить родоначальных несушек не только для собственных потребностей, но и покрыть до четверти аналогичных запросов страны в течение ближайших пяти лет.

Помимо традиционного направления, в Ленинградской области стремительно развиваются высокотехнологичные секторы переработки яиц в сухой белок, пользующийся большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. Ещё одно важное направление — экологичное использование отходов птицеферм путем изготовления высококачественных органических удобрений.

Накопленный опыт позволяет региону занимать ведущие позиции: второе место по поголовью птицы и пятое — по объему произведенного мяса птицы в России. Администрация региона разрабатывает дальнейшие перспективы развития отрасли вплоть до 2050 года.

Фото: Pxhere