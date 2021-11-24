Губернатор Дрозденко утвердил новую команду правительства

Новая структура вводит вице-губернаторов.

В Ленинградской области утверждена новая структура правительства, где все заместители губернатора получили статус вице-губернаторов и распределены по ключевым направлениям работы.

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о новой структуре регионального правительства. В состав входят губернатор — председатель, первый вице-губернатор — замглавы правительства, первый вице-губернатор, представитель губернатора в заксобрании и руководитель представительства при правительстве РФ.

Также утверждены профильные вице-губернаторы по направлениям: внутренней политики, экономического развития, безопасности, социальным вопросам, транспорту и развитию ТЭК, строительному комплексу и ЖКХ, сохранению культурного наследия, развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко