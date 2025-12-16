Власти направят почти 11 млрд рублей на развитие электрического транспорта в регионах

В планах реконструировать трамвайные пути и обустроить прилегающие к ним территории.

10,8 млрд рублей выделят власти на реализацию проектов, которые связаны с развитием городского электрического транспорта. В 2026–2028 годах субсидии получат Волгоградская, Курская, Нижегородская и Саратовская области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В планах реконструировать трамвайные пути и обустроить прилегающие к ним территории, а также ввести в работу новые трамваи и электробусы. Работа идёт в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Мишустин отмечает, что жители регионов уже видят изменения: расширены маршрутные сети, сокращено время в пути и улучшена экологическая ситуация.

Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города, делает их удобнее для жизни. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Ранее сообщалось, как российские власти помогают зарубежным коллегам в транспортной отрасли.

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