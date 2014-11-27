В Ленобласти обсуждают новые ограничения для иностранных работников

Ограничения для мигрантов в Ленобласти начали вводить ещё в прошлом году.

На форуме "Энергия возможностей" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе рассматривают возможность ограничить работу иностранных граждан в социальных учреждениях и сферах, связанных с безопасностью.

Ограничения для мигрантов в Ленобласти начали вводить ещё в прошлом году: с августа 2024-го им запретили работать в такси. Позже к этой инициативе присоединился Петербург, распространив запрет не только на легковое такси, но и на аренду машин с водителем. Власти 47 региона также обсуждают возможность ограничить привлечение иностранных работников к курьерской доставке.

Ситуация осложняется изменениями в федеральном законодательстве: с сентября этого года мигранты могут легально трудиться по одному патенту сразу и в Петербурге, и в Ленобласти. В июне власти региона предложили федеральному центру ввести организованный набор работников-мигрантов на конкретные объекты и усилить контроль за работодателями.

По словам Дрозденко, в регионе ощущается нехватка квалифицированных специалистов. С 2026 года планируется запуск новых программ по их подготовке. Уже сегодня в Ленобласти действуют профильные классы при крупных предприятиях, таких как "ФосАгро" и "Росатом", а совместно с Морским техническим университетом открываются инженерные направления.

Губернатор также отметил необходимость увеличения практических занятий в школах и подчеркнул, что малый и средний бизнес должен активнее участвовать в формировании запроса на специалистов, чтобы подготовка кадров соответствовала реальным потребностям экономики региона.

С 1 сентября 2025 года в России появились новые госпошлины для мигрантов.

Фото: Piter.tv