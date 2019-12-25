В России появились новые госпошлины для мигрантов

Правительство стремится, чтобы обновление госпошлин простимулировало иностранцев более ответственно относиться к документам и срокам их действия.

Дополнительные государственные пошлины, в том числе касающиеся регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность иностранным гражданам, введены в России с 1 сентября. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс страны. Они вступили в законную силу с 1 сентября 2025 года.

В целях миграционного контроля властями страны вводится ряд дополнительных пошлин, включая выдачу или переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4 200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу придется заплатить 4 200 рублей. Дополнительно вводится пошлина за выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу мигранта или лица без гражданства, или же дубликата патента. Стоимость составит 2 100 рублей. также ведена госпошлина за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных сотрудников и за внесение изменений в документы - 2 100 рублей. За продление срока временного пребывания иностранного гражданина госпошлина составит тысячу рублей, а за постановку на учет по месту пребывания - 500 рублей.

Власти ожидают, что обновление госпошлин будет стимулировать и самих мигрантов более ответственно относиться к документам и срокам их действия.

Подростки-мигранты напали на сварщика в Янино.

Фото: Piter.tv