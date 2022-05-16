  1. Главная
Подростки-мигранты напали на сварщика в Янино
Злоумышленники заставили парня перевести 2 тыс. рублей на указанный номер телефона.

Полицейские задержали несовершеннолетних мигрантов, которые напали на сварщика в Янино. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям 25 августа обратился 20-летний рабочий. По словам потерпевшего, в квартире дома по Голландской улице незнакомцы, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, заставили его перевести 2 тыс. рублей на указанный номер телефона. 

По подозрению в совершении этого преступления поймали двоих граждан Таджикистана в возрасте 16 и 17 лет. У мигрантов изъяты две балаклавы и травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

