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В лесах Курортного района продолжается борьба с борщевиком
Сегодня, 11:59
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В лесах Курортного района продолжается борьба с борщевиком

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В лесничестве для уничтожения культуры используют тракторы, дисковые орудия и плуги.

Специалисты ГКУ "Курортный лесопарк" продолжают бороться с борщевиком в зеленых зонах Петербурга. Накануне работы прошли на участке Володарского лесничества. Площадь поражения этой территории – 9,7 гектаров, осложнялись мероприятия болотистой местностью и высокой влажностью, рассказали в городском комитете по благоустройству. 

В лесничестве для уничтожения культуры используют тракторы, дисковые орудия и плуги. Сначала проводится механизированная обработка, потом в ход идут плуги. Где не проходит техника, работают лопатами. Обработка повторяется раз в месяц. 

Изучите, как выглядит этот зеленый "хищник", и обходите его стороной. При случайном контакте немедленно укройтесь от солнца, промойте пораженные участки водой с мылом. Ни в коем случае не трогайте глаза и по возможности обратитесь к врачу. 

Комитет по благоустройству 

Ранее на Piter.TV: обработка земель и дорог от борщевика продолжается в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: борщевик, курортный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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