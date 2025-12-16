В лесах Курортного района продолжается борьба с борщевиком

В лесничестве для уничтожения культуры используют тракторы, дисковые орудия и плуги.

Специалисты ГКУ "Курортный лесопарк" продолжают бороться с борщевиком в зеленых зонах Петербурга. Накануне работы прошли на участке Володарского лесничества. Площадь поражения этой территории – 9,7 гектаров, осложнялись мероприятия болотистой местностью и высокой влажностью, рассказали в городском комитете по благоустройству.

В лесничестве для уничтожения культуры используют тракторы, дисковые орудия и плуги. Сначала проводится механизированная обработка, потом в ход идут плуги. Где не проходит техника, работают лопатами. Обработка повторяется раз в месяц.

Изучите, как выглядит этот зеленый "хищник", и обходите его стороной. При случайном контакте немедленно укройтесь от солнца, промойте пораженные участки водой с мылом. Ни в коем случае не трогайте глаза и по возможности обратитесь к врачу. Комитет по благоустройству

Ранее на Piter.TV: обработка земель и дорог от борщевика продолжается в Ленобласти.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга