Аллерголог объяснил, каких насекомых может переносить тополиный пух

Пух переносит не только пыльцу, но и фитопаразитов.

Аллергические реакции у людей в первые дни лета возникают из-за пыльцы, которую в воздух выбрасывает большое количество растений, включая луговые травы. А тополиный пух — это семена, которые никакой опасности не представляют. Соответствующей информацией об этом поделилась с журналистами телеканала "360.ru" российский аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического центра МОНИКИ Наталья Морозова. Она объяснила, что когда человек видит пух и одновременно с этим испытывает симптомы аллергии, то интуитивно связывает эти события. В реальности пыльца дерева действительно может цепляться за волоски тополиного пуха и при попадании в глаза или нос пациента может вызвать у него аллергическую реакцию. Однако чаще всего ее разносит ветер.

В сухие солнечные дни, особенно в утренние часы — с 05:00 до 11:00 — концентрация пыльцы в воздухе становится максимальной. Мельчайшие частицы разносятся везде, проникая даже в закрытые помещения через окна и системы вентиляции. Наталья Морозова, эксперт

Аллерголог добавила, что степень реакции зависит от концентрации пыльцы в воздухе. В период цветения важно ограничить контакт с раздражителем. Для этого при выходе на улицу лучше надевать темные очки и медицинскую маску, а в домашних условиях использовать очистители воздуха.

При этом распространившийся по Москве и Московской области тополиный пух может переносить на себе клещей. Аллерголог-иммунолог Елена Москаева пояснила, что речь идет о так называемых растительноядных фитопаразитах, которые опасности для человека представляют. Однако они могут вызвать аллергическую реакцию. Эти насекомые называются дерматофаги и питаются частичками кожи. Переносящие инфекционные заболевания клещи обитают в траве и на низких кустарниках, а тополиный пух летит сверху, поэтому добраться до него эти существа просто не могут.

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