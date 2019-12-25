Эксперт объяснил, как отличить аллергию от ОРВИ по первым симптомам

Оксана Шабалина дала рекомендации при ухудшении самочувствия.

ОРВИ и аллергия имеют схожие симптомы, но различаются по природе возникновения, динамике развития и некоторым ключевым признакам. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на экспертов. Врач иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина объяснила СМИ, как человек может распознать, где начинается простуда, а где следует думать о поллинозе. Известно, что инфекционный процесс всегда сопровождается общим недомоганием. Также у пациента возможна боль в горле

При аллергии не характерна чаще всего боль в горле, все-таки больше симптомы аллергии, такие как зуд в глазах, в носу, в горле, заложенность носа, прозрачные выделения на фоне нормальной температуры. Максимальная температура для аллергического воспаления — это 37-37,2 максимум. Оксана Шабалина, врач иммунолог-аллерголог высшей категории

Медик пояснила, что при инфекции температура тела повышается. Симптомы ОРВИ проявляются, если у человека накануне было переохлаждение, либо контакт с инфекционным больным. Чаще всего речь идет также о боли в горле или окрашенном содержимом, отделяемом из дыхательных путей. Однако нельзя исключать того, что аллергик в поллиноз может и переохладиться, и тогда наслоится инфекционный процесс. При таком сценарии необходимо комбинированное лечение. Для этого специалист назначает как противоаллергический, так и противоинфекционный препарат. Кроме этого в помощь иммунитету назначается что-то общеукрепляющее. Врач призвала проконсультироваться у врача или сдать клинический анализ крови. Правильную терапию поможет выбрать клинический анализ крови, так как по его результатам становится понятно, какие именно клетки преобладают у пациента. Эти данные позволяют врачам оценить, идет ли речь об инфекционном воспалении или аллергическом.

Самостоятельно аллергик может принять антигистаминную таблетку и использовать барьерный спрей в нос. Последний уменьшают концентрацию попадания пыльцы на слизистую оболочку. Если речь идет о легких симптомах, то этих мер будет для человека достаточно. В более сложном случае, при кашле или сильном отеке, могут понадобиться комбинированные препараты, специальные лечебные спреи в нос. Оксана Шабалина пояснила, что на воспаленную от аллергенов слизистую легче наслаивается инфекция, которая тяжелее протекает. Важно знать о том, что если после двух-трехдневной самостоятельной терапии улучшения не наступают, то лучше обратиться к аллергологу или к терапевту.

Фото: pxhere.com