  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт объяснил, как отличить аллергию от ОРВИ по первым симптомам
Сегодня, 10:11
201
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт объяснил, как отличить аллергию от ОРВИ по первым симптомам

0 0

Оксана Шабалина дала рекомендации при ухудшении самочувствия.

ОРВИ и аллергия имеют схожие симптомы, но различаются по природе возникновения, динамике развития и некоторым ключевым признакам. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на экспертов. Врач иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина объяснила СМИ, как  человек может распознать, где начинается простуда, а где следует думать о поллинозе.  Известно, что инфекционный процесс всегда сопровождается общим недомоганием. Также у пациента  возможна боль в горле

При аллергии не характерна чаще всего боль в горле, все-таки больше симптомы аллергии, такие как зуд в глазах, в носу, в горле, заложенность носа, прозрачные выделения на фоне нормальной температуры. Максимальная температура для аллергического воспаления — это 37-37,2 максимум.

Оксана Шабалина, врач иммунолог-аллерголог высшей категории

Медик пояснила, что при инфекции температура тела повышается. Симптомы ОРВИ проявляются, если у человека накануне было переохлаждение, либо контакт с инфекционным больным. Чаще всего речь идет также о боли в горле или окрашенном содержимом,  отделяемом из дыхательных путей. Однако нельзя исключать того, что аллергик в поллиноз может и переохладиться, и тогда наслоится инфекционный процесс.  При таком сценарии необходимо комбинированное лечение. Для этого специалист назначает как  противоаллергический, так и противоинфекционный препарат. Кроме этого в помощь иммунитету назначается что-то общеукрепляющее. Врач призвала проконсультироваться у врача или сдать клинический анализ крови. Правильную терапию поможет выбрать клинический анализ крови, так как по его результатам становится понятно, какие именно клетки преобладают у пациента. Эти данные позволяют врачам оценить, идет ли речь об инфекционном воспалении или аллергическом.

Самостоятельно аллергик может принять антигистаминную таблетку и использовать барьерный спрей в нос. Последний уменьшают концентрацию попадания пыльцы на слизистую оболочку.  Если речь идет о легких симптомах, то этих мер будет для человека  достаточно.  В более сложном случае, при кашле или сильном отеке,  могут понадобиться комбинированные препараты, специальные лечебные спреи в нос. Оксана Шабалина пояснила, что  на воспаленную от аллергенов слизистую легче наслаивается инфекция, которая тяжелее протекает. Важно знать о том, что если после двух-трехдневной самостоятельной терапии улучшения не наступают, то лучше обратиться к аллергологу или к терапевту.

Врач рассказала, как пережить поллиноз в сезон пыльцы.

Фото: pxhere.com

Теги: аллергия, оксана шабалина, орви
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии