Московским аллергикам объяснили, от чего зависит их состояние

Зимние и весенние осадки могут положительно сказаться на состоянии аллергиков в России при соблюдении правил лечения. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился врач-аллерголог Владимир Болибок. Эксперт сообщил о том, что сейчас погодные условия в столичном регионе способствует облечению самочувствия некоторых больных. Однако, поллиноз зависит не только от концентрации пыльцы в воздухе, но также и от общего состояния аллергика. В дождливую погоду улучшение самочувствия человека объясняется медиками снижением концентрации пыльцы, а также грамотно подобранным лечением. Специалист уточнил, что речь также о психоматическом вопросе. Если пациент не серьезно беспокоится о своих симптомах, то реагирует на них более нервно и хуже себя чувствует.

Если мы говорим про осадки, то есть про дожди, про снег, про снег с дождем, то все это осаждает пыльцу из воздуха и делает невозможным ее перенос на большие расстояния. Владимир Болибок, эксперт

Напомним, что российские синоптики в городе прогнозируют дождь и местами мокрый снег в период с 21 часа вечера 22 апреля до 21 часа вечера 23 апреля.

