80 пожарных ликвидируют огонь на востоке Москвы

Возгорание произошло на Монтажной улице.

Благодаря 80 пожарным и 23 единицам техники удалось ликвидировать пожар на востоке Москвы. ЧП произошло на Монтажной улице. Об этом пишет пресс-служба МЧС Москвы.

Обошлось без пострадавших, до прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения. В распоряжении редакции оказались кадры работы МЧС. На них видно, что на месте происшествия установили подъемные механизмы. Известно, что возгорание произошло на втором этаже административного здания.

Ранее сообщалось, что 80 человек и вертолеты привлекали для тушения серьезного пожара в Новой Москве. Пострадавших в результате ЧП нет. Уточнялось, что огонь вспыхнул на территории рынка "Тополек", горел одноэтажный торговый павильон. Площадь составила 1500 квадратных метров.

Видео: МЧС Москвы