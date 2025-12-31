Петербург занял второе место в России по обращениям к врачам с поллинозом

Санкт-Петербург занял второе место среди крупных городов по количеству обращений к врачам по ДМС с симптомами поллиноза с начала весны. Первое место заняла Москва, также в топ-5 вошли Владивосток, Пермь и Красноярск, подсчитали в страховой компании "Согласие". Весной количество пациентов с аллергией превышает сезонные показатели на 40%; в 2025 году в Петербурге этот уровень был на 51% выше среднего по регионам.

Поллиноз — это хроническое аллергическое заболевание, вызванное реакцией иммунной системы на пыльцу растений. При контакте с аллергеном у человека возникает воспаление слизистых оболочек, что проявляется насморком, чиханием, зудом в глазах, слезотечением и в ряде случаев — кашлем и приступами удушья.

Ключевая особенность поллиноза — сезонность: симптомы появляются строго в период цветения определённых растений. Без лечения заболевание может прогрессировать и приводить к развитию бронхиальной астмы. Основными триггерами, активирующими аллергию у взрослых, являются вирусные заболевания, психоэмоциональные нагрузки, неблагоприятная экология и дисбактериоз.

График пыления в Петербурге и Ленобласти

Сезон аллергии в регионе начинается ранней весной и может продолжаться до поздней осени. По оценкам врачей, симптомы поллиноза испытывают до 20–30% населения региона.

Апрель — начало мая: пылят ольха, орешник (лещина), берёза (главный аллерген региона).

Конец мая — июнь: продолжается пыление берёзы, добавляются дуб, клён и другие лиственные деревья.

Июнь—июль: пик пыления злаковых трав — тимофеевки, мятлика, овсяницы.

Июль—август: сохраняется активность злаков, появляется пыльца сорных трав.

Август—сентябрь: сорные растения (полынь, амброзия) завершают сезон.

Как пишет РБК, интенсивность пыления зависит от погоды: теплая и сухая весна усиливает концентрацию пыльцы, а дожди временно её снижают. В 2026 году цветение берёзы ожидается в первой-второй декаде мая, а её активная фаза может начаться уже в апреле, предупреждает пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.

Ранее Piter.TV сообщал, что врач Болибок ответил на основные вопросы об аллергии.

